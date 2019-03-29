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Etiyopya sanayi bölgelerinden umduğunu bulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Dünya Bankası 7. Etiyopya Ekonomi Güncelleme Raporu tanıtımındaki sunumunda, ülkenin sanayi bölgelerinden yapılan ihracatın toplam ihracatın sadece yüzde 2,5’ine tekabül ettiğini duyurdu

ADDİS ABABA (AA) - Dünya Bankası, Etiyopya’nın milyon dolarlar yatırarak kurduğu organize sanayi bölgelerinin son 5 yıllık süreçte ihracata önemli bir katkı sağlayamadığını bildirdi.

Dünya Bankası Ekonomisti Nora Dihel, başkent Addis Ababa’daki Dünya Bankası 7. Etiyopya Ekonomi Güncelleme Raporu tanıtımında yaptığı sunumda, ülkenin sanayi bölgelerinden yapılan ihracatın toplam ihracatın sadece yüzde 2,5’ine tekabül ettiğini kaydetti.

Ülkede 2016 yılından bu yana görülen ekonomik ve siyasi sorunların sanayiyi ve üretim sürecini etkilediğini belirten Dihel, “Sanayi bölgeleri şimdiye kadar sınırlı bir etkiye sahipti.” yorumunu yaptı.

Güncelleme raporunda yer alan bilgilerde, Etiyopya’nın 2010 yılında 3,1 milyar dolar olan ihracatın geçen yıl 2,8 milyar dolara düştüğü, ülkenin gayri safi yurt içi haslıasının halen güçlü olduğu ve geçen yılki ekonomik büyümenin 7,7 olduğu aktarıldı.

Ayrıca raporda döviz kıtlığının inşaat alanında büyümeyi frenlediği, bunun da sanayide büyüme rakamlarına olumsuz etki ettiği kaydedildi.

Yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden sanayicilerin ilgi gösterdiği Etiyopya, denize kapalı olmasına rağmen sanayi alanındaki atılımlarını büyüterek istihdam yaratmaya çalışıyor.

Çok sayıda özel sanayi alanının yanı sıra ülkede, kamunun Hawassa, Mekelle, Kambolcha ve Adama gibi şehirlerde inşa ettiği çok sayıda sanayi bölgesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya sanayi bölgesi

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