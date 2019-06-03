Etiyopya tarihine Türkiye desteği

ADDİS ABABA (AA) - YASİN DİKME - Etiyopya, İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin eserler, Harar kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu yapılan Osmanlı'nın asırlık konsolosluk binasındaki kültür merkezinde sergilenecek.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya Kültür Bakanlığıyla yapılan anlaşma kapsamında Addis Ababa, Harar ve Mekele'de çeşitli projeler başlattı. Bu kapsamda eğitim ve kültür faaliyetleri çerçevesinde "Sherif Harar City Museum"da bulunan çok sayıda İslam ve Osmanlı tarihine ilişkin Kuran'ı Kerim, fıkıh, tefsir, el yazması eserler ve kitabeler vakıf tarafından devralınarak, Harar'da açılacak kültür merkezinde sergilenip, dijital ortama aktarılacak.

Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Direktörü Levent Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce Türkiye ile Etiyopya arasında, kültür ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Vakıf olarak Etiyopya'da eğitimin gelişmesi konusuna projeler hazırladıklarını belirten Şahin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ile ilişkilerin gelişimine önem verdiğini ifade etti.