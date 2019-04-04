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Etiyopya: Uçağın düşüşünde pilotaj hatası yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Addis Ababa’da 10 Mart’ta yaşanan ve 157 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotaj hatasının bulunmadığını söyledi.Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges, Boeing Max 8’in düşmesinde pilot hatasının bulunmadığını, Etiyopyalı pilotların Boeing MAX 8 uçağı düşmeden önce burnunu dalış pozisyonuna geçirmesi sırasında gerekli bütün işlemleri yerine getirdiğine vurgu yaparak uçağın düşüşünde pilotaj hatasının olmadığını söyledi.Dagmawit Moges, "Mürettebat imalatçı tarafından sağlanan bütün prosedürü tekrar tekrar uygulamasına rağmen uçağın kontrolünü sağlayamadı" dedi.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, Addis Ababa’da 10 Mart’ta yaşanan ve 157 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotaj hatasının bulunmadığını söyledi.
Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges, Boeing Max 8’in düşmesinde pilot hatasının bulunmadığını, Etiyopyalı pilotların Boeing MAX 8 uçağı düşmeden önce burnunu dalış pozisyonuna geçirmesi sırasında gerekli bütün işlemleri yerine getirdiğine vurgu yaparak uçağın düşüşünde pilotaj hatasının olmadığını söyledi.
Dagmawit Moges, "Mürettebat imalatçı tarafından sağlanan bütün prosedürü tekrar tekrar uygulamasına rağmen uçağın kontrolünü sağlayamadı" dedi. Moges, uçağın kontrol sistemini yeniden gözden geçirmesi, uçağın bu modelinin yeniden havalanması için havacılık yetkililerinin problemin çözüldüğünü teyit etmesi gerektiğini belirtti.
Boeing Max 8’in düşüşü ile ilgili yayınlanan ilk raporda, bir sensörden aldığı hatalı veri ile otomatik kontrol sisteminin uçağın burnunu dalış durumuna getirdiğini pilotların imalatçı firma tarafından sağlanan talimatları uygulamalarına rağmen otomatik manevra programının devreden çıkaramadığı için uçağın düştüğü kaydedildi.

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