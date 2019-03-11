Etiyopya uçağını son anlarına ait grafik ortaya çıktı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giderken 157 yolcuyla Addis Ababa’ya 60 kilometre uzaklıktaki Bishoftu kasabasında düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağının son anlarına ait grafik ortaya çıktı.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek üzere dün sabah Bole Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağı kalkıştan sadece 6 dakika sonra içindeki 157 yolcu ve mürettebatla düşmüştü.

33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de Birleşmiş Milletler (BM) pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydederken, kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.

Uçağa ait grafik ortaya çıktı

Uçuş izleme web sitesi flightradar24, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dengesiz bir dikey hıza sahip olduğunu, düşmeden önceki son saniyelerde hız kaybedip hız kazandığını gösteren bir grafik yayınladı. Havacılık uzmanlarına göre, bu grafik olağan dışı çünkü uçak bir kez havalandı mı dikey hızın yükselmesi ya da aynı kalması gerekir.