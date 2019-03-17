Etiyopya ve Endonezya'daki uçak kazalarında benzerlikler tespit edildi

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı 737-8 Max tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza Boeing 737-8 Max tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya ülkedeki teknik yetersizlikten dolayı uçağın kokpit ve uçuş verileri kayıtlarını Fransa'daki Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresine (BEA) göndermişti.

Moges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın karakutusunun başarıyla çözümlendiğini ve tüm kayıtların Etiyopya Hava Yollarınca alındığını belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uydu verileri ve fiziksel kanıtların, Etiyopya'daki kazada uçağın geçen ekimde Cava Denizi'ne düşen Endonezya'nın Lion Hava Yolu şirketine ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının kaza öncesindeki hareketleriyle benzer manevralar yaptığına işaret etmesi nedeniyle bu tip uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını güçlendirmişti.

Kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçaklara kapatmıştı.

