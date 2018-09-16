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Etiyopya ve Eritre Suudi Arabistan'da barış anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Etiyopya ve Eritre Suudi Arabistan'da barış anlaşması imzaladı

CİDDE (AA) - Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde barış anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde Cidde kentinde bir araya gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki barış anlaşmasına imzalarını attı.

Kral Selman iki lidere "Kral Abdulaziz Nişanı" tevdi etti.

İmza törenine Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da katıldı.

Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya Suudi Arabistan

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