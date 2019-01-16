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Etiyopya'da 835 OLF üyesi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:02 | Son Güncelleme

Ülkenin batısında yüzlerce OLF üyesi yakalandı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, ülkedeki barış ortamını bozduğu gerekçesiyle Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) 835 silahlı üyesini gözaltına aldı.

Ülkenin Benishangul Gumuz ve Batı Oromiya bölgelerindeki çatışmaları önlemek için kurulan askeri komutanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki barış ortamını bozan silahlı 835 OLF üyesinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bölgede durma noktasına gelen ticari hayatın ve kamu hizmetlerinin yeniden normale döndüğü aktarılan açıklamada, halkın güvenlik güçlerine şüpheli kişilerin yakalanması için destek olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca komutanlığın örgüte ait 4 marka makineli tüfek, 61 kalaşnikof, 9 kamyon, 2 ambulans, 5 minibüs ve 26 motosikletin yanında farklı türlerde çok sayıda mühimmatı da ele geçirdiği belirtildi.

Komutanlık, örgütün hava kuvvetleri tarafından bombalandığına ilişkin yerel medyada çıkan haberleri ise yalanladı.

Hükümet, ay başında, Oromiya eyaletinin farklı bölgelerinde faaliyet yürüten ve yaptığı anlaşmaya rağmen silah bırakmayan OLF’ye yönelik operasyonlar başlatmıştı.

OLF üyeleri, son olarak eyaletin farklı bölgelerinde yapılan 18 banka soygununu tertip ettiği için ülke basınında hedef gösterilmişti.

Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve Oromo halkına yönelik ayrımcılık ve baskıyla mücadele ettiğini savunan OLF örgütü, hükümet tarafından Haziran 2018'de terör örgütü listesinden çıkarılmıştı.

OLF Başkanı Davud Ibsa ve grubun çok sayıda önde gelen ismi, geçen yıl eylül ayında ülkeye dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Oromo Kurtuluş Cephesi

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