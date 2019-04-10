Etiyopya'da alkollü içecek reklamları yasaklandı

Etiyopya hükümeti, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi çalışmaları kapsamında, alkollü içecek reklamlarını yasaklama kararı aldı.

Etiyopya Sağlık Bakanı Amir Aman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinde başlatılan sağlıklı yaşam çalışmalarının bir parçası olarak ülkede alkollü içecek reklamlarının yasaklandığını belirtti.

Bakan Aman, alkollü içecek reklamı yapan yayın kuruluşlarının söz konusu yasağa uyması gerektiğine işaret ederek, "Alkollü içki reklamlarının yasaklanması dışında alkollü içkilerle bağlantılı tüm piyango ödülleri ve ilanları yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'da şubat ayında, devlet kurumları, tıbbi tesisler ve eğlence merkezlerinin yakınında sigara içilmesi ve 21 yaş altındaki kişilere alkol satışı hükümet tarafından yasaklanmıştı.

