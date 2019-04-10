HABER

Etiyopya'da alkollü içecek reklamları yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

Etiyopya'da alkollü içecek reklamları yasaklandı

Etiyopya hükümeti, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi çalışmaları kapsamında, alkollü içecek reklamlarını yasaklama kararı aldı.

Etiyopya Sağlık Bakanı Amir Aman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinde başlatılan sağlıklı yaşam çalışmalarının bir parçası olarak ülkede alkollü içecek reklamlarının yasaklandığını belirtti.

Bakan Aman, alkollü içecek reklamı yapan yayın kuruluşlarının söz konusu yasağa uyması gerektiğine işaret ederek, "Alkollü içki reklamlarının yasaklanması dışında alkollü içkilerle bağlantılı tüm piyango ödülleri ve ilanları yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'da şubat ayında, devlet kurumları, tıbbi tesisler ve eğlence merkezlerinin yakınında sigara içilmesi ve 21 yaş altındaki kişilere alkol satışı hükümet tarafından yasaklanmıştı.

PARTNERBoşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme... Boşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme...
Aynı bölgede yeniden obruk oluştu Aynı bölgede yeniden obruk oluştu 
Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol reklamı Etiyopya yasaklama

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.