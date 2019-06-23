Etiyopya’da askeri darbe girişimi

Kalkışmada yer alan çok sayıda kişi tutuklandı.Afrika Boynuzu ülkesi Etiyopya'da bir generalin darbe kalkışmasında bulunduğu bildirildi. Sözkonusu generalin, ülkenin kuzeyinde bulunan Amhara bölgesinde kontrolü eline almaya teşebbüs ettiği ve başarısız olduğu belirtildi.

Başbakanlık tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, kalkışma kapsamında Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ile Amhara Valisi Ambachew Mekonnen ve danışmanının öldürüldüğü kaydedildi. Eyalet başkenti Bahir Dar'da düzenlenen saldırıda ise eyalet başsavcısı yaralandı. Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in evinde koruması tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Sözkonusu koruma gözaltına alındı.

Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminden Amhara eyaleti emniyet müdürü General Asamnew Tsige'yi sorumlu tuttuklarını söyledi. Benzer bir darbe teşebbüsüyle cezaevine giren Asamnew, geçen yıl serbest kalmıştı.

Amhara özel kuvvetler komutanı General Tefera Mamo, Pazar günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "darbeye kalkışan birçok kişinin tutuklanmış olduğunu ancak hala kaçaklar mevcut olduğunu” belirtti. Mamo, Asamnew ile ilgili bir bilgiyse vermedi.