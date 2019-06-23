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Etiyopya’da askeri darbe girişimi

23.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bir generalin darbe girişiminde bulunduğu Etiyopya’da, Genelkurmay Başkanı’nın yanı sıra bir eyaletin valisi ve başsavcısı öldürüldü.

Etiyopya’da askeri darbe girişimi

Kalkışmada yer alan çok sayıda kişi tutuklandı.Afrika Boynuzu ülkesi Etiyopya'da bir generalin darbe kalkışmasında bulunduğu bildirildi. Sözkonusu generalin, ülkenin kuzeyinde bulunan Amhara bölgesinde kontrolü eline almaya teşebbüs ettiği ve başarısız olduğu belirtildi.

Başbakanlık tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, kalkışma kapsamında Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ile Amhara Valisi Ambachew Mekonnen ve danışmanının öldürüldüğü kaydedildi. Eyalet başkenti Bahir Dar'da düzenlenen saldırıda ise eyalet başsavcısı yaralandı. Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in evinde koruması tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Sözkonusu koruma gözaltına alındı.

Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminden Amhara eyaleti emniyet müdürü General Asamnew Tsige'yi sorumlu tuttuklarını söyledi. Benzer bir darbe teşebbüsüyle cezaevine giren Asamnew, geçen yıl serbest kalmıştı.

Amhara özel kuvvetler komutanı General Tefera Mamo, Pazar günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "darbeye kalkışan birçok kişinin tutuklanmış olduğunu ancak hala kaçaklar mevcut olduğunu” belirtti. Mamo, Asamnew ile ilgili bir bilgiyse vermedi.

Bahir Dar sakinleri, Cumartesi akşamı en az dört saat boyunca silah sesleri duyduklarını ve bazı yolların ulaşıma kapatıldığını söyledi. Ayrıca Pazar günü ülke çapında internete erişilemediği gözlendi.

Başkenti Addis Ababa olan Etiyopya, Afrika'nın ikinci en yüksek nüfusa sahip ülkesi ve en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Yaklaşık bir yıl önce iktidara gelen Abiy Ahmed, Etiyopya'da eşi benzeri görülmemiş reformlar yapmaya girişmişti. Sözkonusu reformlar kapsamında siyasi tutuklular serbest bırakılmış, siyasi partiler üzerindeki yasaklar kaldırılmış ve birçok bürokrat insan haklarını ihlal etmekten yargı önüne çıkarılmıştı. Ordu ve istihbarat teşkilatında yeniden yapılanma hamlelerinde de bulunan Ahmed'in icraatlerinden memnuniyetsizlik duyan bürokratlar olduğu yorumları yapılıyor.

Amhara bölgesi, farklı etnik gruplar arası şiddetle boğuşan bir bölge. Darbeden sorumlu tutulan Asamnew, yaklaşık bir hafta önce Etiyopya'nın ikinci en büyük etnik grubu olan Amhara toplumuna, diğer gruplarla savaşmaya hazır olunması amacıyla silahlanma çağrısı yapmıştı. Sözkonusu çağrının yapıldığı video, Facebook'ta yayılmıştı.

rtr,AFP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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