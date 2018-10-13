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Etiyopya'da başbakanlığa yürüyen askerlere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Etiyopya'da başbakanlığa yürüyen askerlere gözaltı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için silahlı olarak Başbakanlık Ofisi’ne yürüyen askerlerden bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen, yaptığı açıklamada, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için silahlı olarak başbakanlığa yürüyenleri cesaretlendiren ve eylemi örgütleyen askerlerin gözaltına alınmaya başlandığını söyledi.

Askeri etiğe uymayan ve anayasayı ihlal eden eylem için sorumluların cezalandırılacağını belirten Mekonnen, gözaltına alınanlar içerisinde üst düzey askeri sorumluların da olduğunu kaydetti.

Başkent Addis Ababa'da çarşamba günü yaklaşık 250 asker, ellerinde silahlarla Başbakanlık Ofisi’ne yürümüştü.

Yürüyüş sırasında bazı yolların trafiğe kapatılması ve internet hatlarının kesilmesi darbe girişimi iddialarına yol açmıştı.

Maaşlarına zam isteyen askerlerin Başbakan Abiy Ahmed ile görüşmesi ve çalışma şartlarının iyileştirileceği sözünü alması sonrası eylem son bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
asker Etiyopya

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