Etiyopya'da darbe girişiminin lideri öldürüldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige'nin kaçmaya çalışırken öldürüldüğü bildirildi.

AA muhabirinin Amhara polisi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Etiyopya'da cumartesi akşamı eyalet yönetimini ele geçirmeye çalışan Tsige, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Polis, Tsige'nin, öldürülmeden önce eyaletin başkenti Bahirdar'ın yaklaşık 10 kilometre uzağında kaçmak üzere olduğu bilgisini paylaştı.

- Ulusal yas ilan edildi

Öte yandan, Etiyopya'da hafta sonu yaşanan darbe girişimi ve Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in suikasta uğramasının ardından ülke çapında bir günlük yas ilan edildi.

Türkiye gibi çok sayıda ülkenin yabancı misyonu yas nedeniyle başkent Addis Ababa'da bayraklarını yarıya indirdi.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede internet erişimi kapatıldı, telefonlardaki kısa mesaj servisi de kullanılamıyor.

Genelkurmay Başkanı Mekonnen'i evinde öldüren ve Amhara kökenli olduğu ileri sürülen korumanın da olay yerinde kendini vurmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü kaydedildi.