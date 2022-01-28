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Etiyopya'da doktorlar da gıda için dilenmek zorunda kalıyor

28.01.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan ve savaşla sarsılan Tigray bölgesinde bazı hemşirelerin ve doktorların da açlıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. BBC'ye konuşan bir doktora göre bölgenin en büyük hastanesindeki kimi hemşireler ve doktorlar da yiyeceğe ulaşmak için dilencilik yapmak zorunda kalıyor.

Etiyopya'da doktorlar da gıda için dilenmek zorunda kalıyor

Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan ve savaşla sarsılan Tigray bölgesinde bazı hemşirelerin ve doktorların da açlıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.

BBC'ye konuşan bir doktora göre bölgenin en büyük hastanesindeki kimi hemşireler ve doktorlar da yiyeceğe ulaşmak için dilencilik yapmak zorunda kalıyor.

Sekiz aydır tıp çalışanlarına hiçbir ödeme yapılmaması, doktorların ve hemşirelerin ailelerini geçindirmek için başka yöntemler aramasına yol açıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Tigray'daki 2,2 milyon kişi ciddi bir şekilde açlık sınırında.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) göre hamile kadınların ve emziren kadınların yarısı yetersiz beslenme koşullarında yaşıyor.

122 milyon nüfuslu Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) adlı milis örgütlenmesi, 1991 yılında hükümeti deviren ittifakın bir parçasıydı.

Bu yapı, yeni bir koalisyon hükümetinin kurulduğu 2019 yılına kadar etkili olmayı sürdürdü.

Tigray'da iktidarını sürdüren TPLF, 2020 yılında ise erken seçimlere gitme kararı aldı; sonra da bölgedeki Etiyopya Ordusu'nun bir üssüne saldırı düzenledi.

Federal hükümet de yanıt olarak Tigray'a karşı büyük bir askeri harekata girişti.

Binlerce kişi öldü

Aylardır süren savaştan Tigray ve iki diğer bölge ciddi bir şekilde etkileniyor.

WFP'ye göre dokuz milyon kişinin gıdaya ihtiyacı var.

Çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

Tigray, ülkenin geri kalanından koparıldığı için tıbbi malzemelere erişilemiyor; bankalar da kapalı olduğundan insanlar birikimlerine ulaşamıyor.

BBC'ye konuşan bir doktor ise son yedi aydır dağıtılan yiyecek paketleri kuyruğuna doktorların ve hemşirelerin de girdiğini anlattı.

BBC'ye konuşan doktor, yiyecek fiyatlarının ciddi bir şekilde fırladığını, doktorların günlük kimi ihtiyaçlarına ulaşamadığını ve bu yüzden dilencilik yapmak zorunda kaldığını anlattı.

BBC, Tigray ile savaş başladığından beri iletişim kesildiği için doktorun kimi sözlerini teyitleme imkanına sahip değil.

BM, önümüzdeki altı ay boyunca Etiyopya'ya yardımcı olabilmek için 337 milyon dolarlık bir fon bulmaya çalışıyor.

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Etiyopya
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