Etiyopya'da düşen yolcu uçağı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının pilotlarının, tüm acil durum prosedürünü uyguladığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, kara kutulardan alınan verinin, Etiyopya Hava Yolları pilotlarının, uçağın burnunun birdenbire aşağı yönelmesi üzerine izlenmesi gereken tüm acil durum tavsiyelerini yerine getirmiş olduğunu, ancak yine de uçağa yeniden hakim olmayı başaramadıklarını gösterdiği belirtildi.

Pilotların, uçağın kuyruğunu hizaya getiren manüel çarkı açtığı, yükselme çabasıyla elektronik anahtarları kullandığı, ancak Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi'nin (MCAS) uçağın burnunu alçaltmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Boeing'den yapılan açıklamada ise ön rapor ve uçaktan alınan veriler yayımlanana kadar konuyla ilgili spekülasyon yapılmaması çağrısında bulunuldu.