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Etiyopya'da FETÖ okuluna Alman maskesi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 12:36 | Son Güncelleme

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- Öğretilen diller arasında Türkçe yok ama tanıtım videosunda Türkçe kitap okuyanlar var
Etiyopya (DHA) ? Etiyopya?da faaliyetlerini sürdüren ve resmi kayıtta Alman yatırımcılara ait gösterilen FETÖ okulu ?Intellectual Schools? başkent Addis Ababa?da yeni kampüs açtı.
FETÖ terör örgütünün yurt dışında yapılanması kapsamında açılmış olan sözde eğitim kurumlarının Türkiye?nin resim girişimleri ile Maarif Vakfı?na devrediliyor olması, örgütte arayışlara neden oldu. FETÖ militanlarının ülkelere sızdığı sözde eğitim kurumlarından ?Intellectual Schools? da bunlardan biri ve vakfa devrinin önüne geçilmesi için kurum Almanlara devredilmişti.
Örgütün Etiyopya?da sahibi olduğu ve resmi kayıtta Alman yatırımcılara devredilen ?Intellectual Schools? adlı okul, başkent Addis Ababa?da yeni bir kampüs daha açtı.
OKULUN SİTESİNDE 'ALMAN YATIRIMCI' İBARESİ
Okulun resmi internet sitesinde Hakkımızda (Abous Us) sayfasında okulun sahibi ve işletmecisi olarak ?Alman Yatırımcılar? ibaresinin kullanılması dikkat çekiyor.
OKUL PROFİLİNDE ÖĞRETİLEN DİLLER ARASINDA 'TÜRKÇE' YOK
Sözde okulun internet sitesinde Şubeler (Branches) sekmesi altında yer alan okula bağlı şubelerden hiçbirinde eğitim verilen diller arasında ?Türkçe? bulunmuyor. Uluslararası Kampüs (International Campus) sayfasında öğrencilere ülkenin resmi dili olan Amharca ile beraber Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin öğretildiği belirtilmiş.
TANITIM VİDEOSUNDA TÜRKÇE KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLER VAR
Okulun tanıtım videosunda ise öğrencilerin Almanca kitaplar yerine Türkçe bir çocuk kitabı okuduğu görülüyor.
MİSYONU 'DÜNYA BARIŞI İÇİN LİDER YETİŞTİRMEK'MİŞ
Sözde eğitim kurumunun Misyon ve Vizyon (Mission & Vision ) sayfasında misyonlarının öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar 'uluslararası eğitim' almasının sağlanması olduğu vurgulanıyor. Sözde okulun vizyonu ise 'ulusal ve uluslararası ölçekte örnek bir kurum olarak, öğrencileri global vatandaş ve dünya barışı ve çeşitliliğe katkı sağlayacak liderler yetiştirmek' olarak gösteriliyor.

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