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Etiyopya'da her yıl 96 bin bebek ölüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Etiyopya'da her yıl 96 bin bebek ölüyor

ADDİS ABABA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da sağlık koşullarındaki yetersizlik nedeniyle her yıl 96 bin bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan, ülkedeki kadın ve çocukların sağlık ve eğitim gibi farklı alanlardaki durumunu ortaya koyan rapor, başkent Addis Ababa'da kamuoyuyla paylaşıldı.

Ülkede 2000'li yıllarda 5 yaş altı çocuk ölümlerinin binde 58 olduğu belirtilen raporda, bu rakamın binde 37'ye kadar gerilediği ancak her yıl 96 bin yenidoğan bebeğin halen sağlık ve hijyen sorunları nedeniyle hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

Sağlıksız ve güvenli olmayan su kullanımının yine 2000'li yıllardan bu yana yüzde 75'ten yüzde 31'e gerilediği aktarılan raporda, ülkede okula gidemeyen 7-14 yaş arasında 2,6 milyon çocuğun olduğu belirtildi.

Ülkede 15 yaş altında yaklaşık 6 milyon çocuk gelinin olduğu ifade edilen raporda, bu alanda da son 10 yılda yüzde 20'lik gerileme kaydedildiği aktarıldı.

Raporda, Etiyopya'nın Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı karşılamak için çabalarını iki katına çıkarması gerektiğine işaret edildi.

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Etiyopya

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