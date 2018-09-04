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Etiyopya'da heyelan 12 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

Etiyopya'da heyelan 12 can aldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Isera bölgesinin yöneticisi Altaye Alemu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan heyelan sonrasında 12 kişinin cansız bedeninin toprak altından çıkarıldığını, 4 kişinin de ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Alemu, sağanak yağışın yol açtığı heyelanda çok sayıda evin toprak altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, yaşanan faciada büyük maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
12 ölü Etiyopya heyelan

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