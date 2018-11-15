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Etiyopya'da iki etnik grup arasında çatışma: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Etiyopya'da iki etnik grup arasında çatışma: 13 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Oromo ve Somali etnik grupları arasında çıkan çatışmalarda 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edilen haberlerde, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiği kaydedildi.

Ülkenin Oromiya eyaletinde zaman zaman etnik çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak geçen ay, eyalete bağlı Bune Bedele bölgesinde, Amhara ve Oromo etnik grubuna mensup bazı kişiler birbirlerine saldırmış, olaylarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını ise Amharalar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya etnik çatışma Oromiya eyaleti

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