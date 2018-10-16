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Etiyopya'da kabine değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

Bakanlık sayısı 28'den 20'ye düşürüldü - Nepal ve Solomon Adaları'ndan sonra dünyadaki üçüncü "Barış Bakanlığı" Etiyopya'da kuruldu - Kabinenin yarısını kadınlar oluşturdu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kabinede geniş çaplı değişikliğe giderek yeni bakanların isimlerini açıkladı.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde yapılan oturumda konuşan Ahmed, mevcut bakanlıkların sayısının azaltıldığını, bunun verimli bir çalışma ve yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bakan olarak sunulan kişiler, mecliste oy çokluğuyla kabul edilirken, kabinenin yarısını kadınlar oluşturdu.

Son olarak nisan ayında değiştirilen kabinede bazı bakanlıklar değiştirilmezken, bazı bakanlar arasında da görev değişiklikleri yapıldığı görüldü.

- Afrika'nın ilk Barış Bakanlığı kuruldu

Ülkede 28 olan bakanlık sayısı 20’ye düşürülürken, siyasi ve etnik gerilimlere son vermesi için “Barış Bakanlığı” adında yeni bir bakanlık kuruldu.

Daha önce Solomon Adaları ve Nepal'de de kurulduğu bilinen "Barış Bakanlığı" görevine eski Meclis Başkanı Muferiat Kamil getirildi.

Yeni kabinede, Ticaret ve Sanayi Bakanı Fetlework Gebre-Egzihaber, Ulaştırma Bakanı Dagmawit Mogus, Maliye Bakanı Ahmed Shide, Tarım Bakanı Omer Husen ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ergoge Tesfay oldu.

Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ve Eğitim Bakanı Tilaye Gete değişmeyen iki isim oldu.

Savunma Bakanlığına ise ilk kez bir kadın, Aisha Mohammed atandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Etiyopya kabine

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