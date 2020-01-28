Etiyopya'da kaçırılan öğrenciler için sosyal medyada "kızlarımızı geri getirin" kampanyası

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da yaklaşık 2 ay önce kaçırılan çoğunluğu genç kızlardan oluşan öğrenciler için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Ülkenin Oromiya eyaletindeki Dembidollo Üniversitesinden eve dönerken kaçırılan ve halen haber alınamayan öğrenciler için aileleri ve sevenleri harekete geçti.

Kaçırılan öğrencilerin çoğunluğunun Amhara kökenli olması nedeniyle, Amhara eyaletinin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlendi.

2014'te Nijerya'da yapılan #BringBackOurGirls (kızlarımızı geri getirin) kampanyasından esinlenerek düzenlenen kampanyada, öğrencilerin aileleri, seslerinin duyulması için çaba gösteriyor.

- "Hükümet, onları getirmek için yeterli çabayı göstermiyor"

AP'ye konuşan ve kızından bir aydır haber alamadığını söyleyen Yeneneh Adugna, "En son kızımın sesini bir ay önce duydum. Bölgedeki gençlerin kendilerini alıp bir ormana götürdüklerini söyledi. O andan bu yana kendisine ne olduğunu bilmiyorum. Her gün acılar içindeyiz ve ağlıyoruz. Onların yaşayıp yaşamadığını bilmek istiyoruz. Hiç kimse bize bilgi vermiyor." ifadelerini kullandı.