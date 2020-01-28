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Etiyopya'da kaçırılan öğrenciler için sosyal medyada "kızlarımızı geri getirin" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Oromiya eyaletinde kaçırılan 17 öğrenciden yaklaşık 2 aydır haber alınamıyor

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da yaklaşık 2 ay önce kaçırılan çoğunluğu genç kızlardan oluşan öğrenciler için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Ülkenin Oromiya eyaletindeki Dembidollo Üniversitesinden eve dönerken kaçırılan ve halen haber alınamayan öğrenciler için aileleri ve sevenleri harekete geçti.

Kaçırılan öğrencilerin çoğunluğunun Amhara kökenli olması nedeniyle, Amhara eyaletinin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlendi.

2014'te Nijerya'da yapılan #BringBackOurGirls (kızlarımızı geri getirin) kampanyasından esinlenerek düzenlenen kampanyada, öğrencilerin aileleri, seslerinin duyulması için çaba gösteriyor.

- "Hükümet, onları getirmek için yeterli çabayı göstermiyor"

AP'ye konuşan ve kızından bir aydır haber alamadığını söyleyen Yeneneh Adugna, "En son kızımın sesini bir ay önce duydum. Bölgedeki gençlerin kendilerini alıp bir ormana götürdüklerini söyledi. O andan bu yana kendisine ne olduğunu bilmiyorum. Her gün acılar içindeyiz ve ağlıyoruz. Onların yaşayıp yaşamadığını bilmek istiyoruz. Hiç kimse bize bilgi vermiyor." ifadelerini kullandı.

Etiyopya İnsan Hakları Derneği Direktörü Yared Hailemariam, hükümetin kaçırılan öğrencileri korumak ve onları getirmek için yeterli çabayı göstermediğini söyledi.

Hailemariam, hükümetin önemli pozisyonlara kadınları atayarak övgüler aldığını ancak kız öğrenciler için bir şey yapmadığını dile getirdi.

Kaçırılan 18 öğrenciden birinin kaçmayı başardığı ancak 17 kişiden haber alınamadığı aktarılıyor.

Öğrencileri kimin kaçırdığı henüz netlik kazanmazken; yerel yetkililer, bölgedeki silahlı hareket Oromo Kurtuluş Cephesini (OLF) suçluyor.

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"kızlarımızı geri getirin" kampanyası Dembidollo Üniversitesi Etiyopya öğrenci

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