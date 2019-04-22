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Etiyopya'da koruma altındaki 28 su aygırı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

Etiyopya'da koruma altındaki 28 su aygırı öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Gibe Sheleko Ulusal Parkı’nda koruma altında tutulan 28 su aygırının bilinmeyen nedenlerden ötürü hayatını kaybettiği bildirildi.

Gibe Sheleko Ulusal Parkı Yöneticisi Mahrua Mega, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkenin batısında bulunan parkta son iki hafta içerisinde 28 su aygırının ani şekilde öldüğünü ifade etti.

Ölümlerin iki hafta önce başladığını ve bir gün içerisinde 15 su aygırının kaybedildiğini belirten Mega, yaşanan ölüm hadiselerinin nedeninin halen tespit edilemediğini aktardı.

Bölgede parkı tehdit eden yasa dışı faaliyetlerin yaşandığına işaret eden Mega, yerel halkın buradaki ağaçları keserek yerleşim kurmak için kullandığını söyledi.

Başkent Addis Ababa’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2001 yılında kurulan park, 360 kilometrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor.

200 kadar su aygırının yaşadığı parkta, aslan, leopar, Afrika domuzu ve ceylan gibi çok sayıda büyük memeli hayvan da barınıyor.

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