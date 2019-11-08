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Etiyopya'da Mevlit Kandili kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:21 | Son Güncelleme

Etiyopya'da Mevlit Kandili kutlandı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Mevlid Kandili nedeniyle özel bir programla kutlandı.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Mevlid Kandili dolayısıyla, Etiyopya’daki Türk vatandaşlarının katıldığı program düzenledi.

Türkiye'nin Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle camimizde toplandık. Önce Kuran-ı Kerim okundu, ardından 'peygamber ve aile' temalı sohbetimizi gerçekleştirdik. Bu programları yapmamızdaki temel amaç, Peygamber Efendimizin ahlakını, aile yaşantısını ve yaşamını vatandaşlarımıza anlatabilmek." dedi.

Programa katılan Selahattin Günay, gurbette Mevlit Kandili kutlamanın tarif edilemez bir haz verdiğini belirterek, "Burada yurdumuzun dört bir yanından vatandaşla tanışıp diyalog içerisinde olmak mutluluk veriyor. Ne mutlu Türküm ve Müslümanım diyene." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Kutlu Doğum Mevlidi" Etiyopya

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