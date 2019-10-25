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Etiyopya'da protestolara ordu müdahale edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı bölgelere ordu birlikleri gönderildi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde çok sayıda kişinin öldüğü protesto ve şiddet olayları üzerine bölgeye ordu güçleri sevk edildi.

Tümgeneral Mohammed Tessema, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalet hükümetinin müdahale talebi üzerine ordu birliklerinin düzeni sağlamak için bölgeye yerleştirildiğini söyledi.

Sorunlu bölgelerde yerel halkla iş birliği yapacaklarını aktaran Tessema, kapatılan yolların çoğunun da yeniden kullanıma açıldığını belirtti.

Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed'in devletin kendisine tahsis ettiği korumaları evinin etrafından çektiğini ve can güvenliği bulunmadığını açıklaması sonrası çarşamba günü binlerce Oromolu gösterilere başladı.

Muhalif medya organı Oromia Media Network'ün (OMN) kurucularından Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz sonrası sokağa dökülen çok sayıda protestocu, Harar, Dire Dawa, Bishoftu ve Adama gibi şehirlerde güvenlik güçleriyle çatıştı.

Bazı bölgelerde Başbakan Abiy Ahmed destekçileriyle de karşı karşıya gelen göstericiler, Ahmed'in fotoğraflarını ve kitaplarını yaktı.

2016'da Oromiya'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde öne çıkan Muhammed'in yönettiği OMN, Abiy Ahmed dönemine kadar yasaklı medya organlarından biriydi.

Başbakan Ahmed, ABD vatandaşı Muhammed'i hafta başında yapılan Meclis konuşmasında isim vermeden hedef almıştı.

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