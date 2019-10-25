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Etiyopya'da protestolardaki şiddet olaylarında çok sayıda kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Etiyopya'da protestolardaki şiddet olaylarında çok sayıda kişi öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da hükümet karşıtlarınca başlatılan protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz sonrası sokağa dökülen çok sayıda protestocu güvenlik güçleriyle çatıştı.

Hükümete bağlı medya organları, yaşanan olaylarda en az 8 kişinin can verdiğini aktarırken, muhalif gruplar 20'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Muhalif medya organı Oromia Media Network'ün (OMN) kurucularından Muhammed'in, devletin kendisine tahsis ettiği korumaları evinin etrafından çektiğini ve can güvenliği bulunmadığını açıklaması sonrası çarşamba günü binlerce Oromolu gösterilere başladı.

Oromiya eyaletinde yolları kapatarak Başbakan Abiy Ahmed'in fotoğraflarını ve kitaplarını yakan protestocular, güvenlik güçleriyle de çatıştı.

Muhammed, dün yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen gruplara "sükunet" çağrısı yapmıştı.

2016'da Oromiya'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde öne çıkan Muhammed'in yönettiği OMN, Abiy Ahmed dönemine kadar yasaklı medya organlarından biriydi.

Başbakan Ahmed, ABD vatandaşı Muhammed'i hafta başında yapılan Meclis konuşmasında isim vermeden hedef almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Abiy Ahmed Etiyopya OMN Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed

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