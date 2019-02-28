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"Etiyopya'da Reform ve Türkiye-Etiyopya İlişkileri" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

Afrika Boynuzu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı İdris Buta: - "Etiyopya Afrika'nın kolonizeleştirilememiş ülkelerindendir. Bölgesel polis gibidir" - Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı: - "Etiyopya milletlerini birleştirmek ortak gaye olmalı. Müslümanlar bu noktada daha toleranslı. Diğer bazı grupları bunu aşamamış gibi. Etiyopya'da Müslümanlar ve Hrıstiyanlar ülkeyi beraber paylaşıyorlar"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) "Etiyopya'da Reform ve Türkiye-Etiyopya İlişkileri" başlıklı panel düzenlendi.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman'ın moderatörlüğündeki panele, Anadolu Ajansı (AA) Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı, Afrika Boynuzu Stratejik Araştırmalar Merkezi (HASS) uzmanlarından Muzeyin Sebsebe ve İdris Buta ile aktivist ve gazeteci Munira Awel katıldı.

Etiyopya'daki reformun Afrika Boynuzu bölgesi için önemine işaret eden Buta, bölgenin en büyük devletinin Etiyopya olduğunu söyledi.

Buta, boynuz bölgesinde Fransa, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Çin ve ABD'nin askeri üssünün bulunduğunu anımsattı.

Bölgedeki devletlerin nüfusunun yüz ölçümlerine oranlarını paylaşan Buta, bu oranlarda Etiyopya'nın yüzde 59, Somali'nin yüzde 34, Eritre'nin yüzde 6, Cibuti'nin yüzde 1'e denk düştüğünü belirtti.

Buta, "Afrika'nın giriş kapısı Etiyopya'dır, Addis Ababa'dır. Afrika'nın kolonizeleştirilememiş ülkelerindendir. Bölgesel polis gibidir." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Cibuti ziyaretinin bölgesel barışa katkı sağladığını kaydeden Buta, Etiyopya'nın son zamanlarda donanma kurulması konusuna eğildiğini, bölgenin diğer ülkelerinin bu konuda başarısız olduğunu savundu.

- "Etiyopya milletlerini birleştirmek ortak gaye olmalı"

Tığlı ise 80 kadar farklı topluluğun yaşadığı Etiyopya'nın etnik köken ve dini açıdan hassasiyet taşıdığını söyledi.

Etiyopya'da Hristiyanlar ile Müslümanların paylaşımcı bir ortamda yaşadığını belirten Tığlı, kamunun ortak gayesinin "Etiyopya milletlerine hizmet" olması gerektiğini kaydetti.

Tığlı, şöyle devam etti:

"Bunların arasında bir ayrım yapılmaması gerekiyor. Etiyopya milletlerini birleştirmek ortak gaye olmalı. Müslümanlar bu noktada daha toleranslı. Diğer bazı grupları bunu aşamamış gibi. Etiyopya'da Müslümanlar ve Hrıstiyanlar ülkeyi beraber paylaşıyorlar ancak Müslümanlar siyaset ve bürokraside pek fazla yer almış değiller. Belki bu yeni dönemde bu değişecektir. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız da bu ayrıma çok dikkat etmeli. Yardımları insani amaçlıdır. Ayrım yapılmamalıdır."

Türkiye-Etiyopya ilişkilerine değinen Tığlı, son dönemde Etiyopya'daki FETÖ okullarının hala Türkiye Maarif Vakfına devredilmemesinin Türkiye'yi üzdüğünü söyledi.

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