Etiyopya’da silahlı grupların saldırısında onlarca sivil hayatını kaybetti

Etiyopya’nın Benishangul-Gumuz bölgesinde silahlı grupların sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya’nın Benishangul-Gumuz bölgesinde şiddet olayları giderek artıyor. Bölgede silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda onlarca sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bulen kasabasındaki bir çiftçi, evinin yakınındaki bir tarlada onlarca kişinin cansız bedenini gördüğünü belirtirken, kasabanın bir başka sakini ise silahlı adamların bölgeye yerel saatle 06.00 civarında saldırdığını ifade etti. Kasaba sakini, farklı bir noktada ise 20 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığını aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bölge yetkilisi, saldırganların ve kurbanların kimliklerinin tespit edildiğini söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula, son aylarda yaşanan ölümcül olayların ardından barış çağrısı yapmak için Salı günü bölgeyi ziyaret etmişti.

