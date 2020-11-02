Etiyopya’da silahlı saldırı: 32 ölü

Etiyopya’nın Oromiya bölgesinde dün Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti.

Oromiya bölgesindeki Batı Wollega’da dün Oromo Kurtuluş Ordusu tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Oromiya bölgesinde silahlı bir grubun sivillere "korkunç" bir saldırı düzenlediği ve hayatta kalanlardan birinin düzinelerce kişinin öldüğünü ifade ettiği aktarıldı. Hükümet, "Barışçıl siviller, korkunç bir şekilde öldürüldü" dedi.

OLA’nın saldırısından kurtulan bir kişi, isminin gizli kalması koşulu ile basına yaptığı açıklamada, "Bizi topladıktan sonra üzerimize ateş açtılar. Ardından evleri yağmaladılar ve yaktılar. 50’den fazla ceset saydım ve silahla vurulan başkalarının da olduğunu biliyorum" dedi.

Oromiya bölge yöneticilerinden Elias Umeta yaptığı açıklamada, silahlı saldırı sonucu bölgede en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 20 evin ateşe verildiğini ifade etti. Umeta, saldırının Oromo Kurtuluş Ordusu tarafından yapıldığını açıklarken, bölgedeki 700 ile 750 kişinin yerlerinden edildiğini aktardı.

OLA, Başbakan Abiy Ahemd’in 2018’de göreve gelmesinin ardından yıllarca sürgünde olan muhalefet partisi Oromo Kurtuluş Cephesi’nin (OLF) Etiyopya’ya dönmesine izin vermesinin ardından OLF’ten ayrıldı. OLA, OLF’den ayrıldığı günden bu yana Etiyopya’da birçok şiddet olayının faili konumunda bulunurken, Ahemd hükümeti OLA’yı Oromia’daki bir dizi suikast, bombalama, banka soygunu ve adam kaçırma olaylarından sorumlu tutuyor.

