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Etiyopya'da sivil konvoya saldırıda onlarca kişi öldü

14.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiyopya’nın batısında silahlı bir grubun sivillere ait bir konvoya saldırması sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da sivil konvoya saldırıda onlarca kişi öldü

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, son olarak 2 Mart tarihinde de bir saldırı olduğunu hatırlattı.

Son saldırıda sivil konvoyu bölgedeki şiddet olaylarından korumak üzere beraberlerinde bulunan askerler hedef oldu. Yapılan açıklamaya göre ilk belirlemelere gör hayatını kaybeden en az 53 kişiden 20’si asker.

Bu saldırının ve ardından gün boyu süre çatışmaların haricinde ülkede dün farklı noktalarda düzenlenen saldırılar 11 kişi daha öldü. Öldürülen kişilerden birinin silahlı gruplar tarafından yakılarak öldürüldüğü ifade ediliyor.

İnsan Hakları Komisyonu, bir kişinin yakılarak öldürülmesine dair fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyaya da yansıması üzerine bir araştırma başlattı. Etiyopya hükümeti de saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. Olayın, üzerinde askeri kıyafetler bulunan kişilerin bir otobüsü durdurması ve etnik Tigrayanlı 8 kişiyi otobüsten indirip öldürmeleri şeklinde gerçekleşti.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, ülkede güvenlik güçlerinin de sivilleri, vurduğu ve onları yakarak öldürdüğüne dair raporlar olduğunu belirtiyor.

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Etiyopya
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