HABER

Etiyopya'da toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

Etiyopya'da toplu mezar bulundu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da Somali ve Oromiya eyaletlerinde çıkan şiddet olaylarında yüzlerce insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan eski Somali Eyalet Başkanı Abdi Muhammed Ömer ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bulunan toplu mezarda yaklaşık 200 ceset çıkarıldı.

Ömer, etnik ve dini şiddeti körüklemek ve insan hakları ihlalleri iddiasıyla başkent Addis Ababa'da gözaltına alınmıştı.

Federal hükümetle yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifası istenen ancak istifaya yanaşmayan Abdi Muhammed Ömer, ordunun 6 Ağustos'ta eyalete girmesi sonrası görevini bırakmış, yerine Mustafa Ömer yeni başkan olarak getirilmişti.

Bölgede Oromo ve Somali etnik grupları arasında yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti, 1 milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Yavru köpek, konteynerin altından vinçle kurtarıldıYavru köpek, konteynerin altından vinçle kurtarıldı
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladıBaba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Somali ve Oromiya eyaletleri toplu mezar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.