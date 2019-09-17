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Etiyopya’da toprak kayması: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Etiyopya’nın Amhara bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Etiyopya’nın kuzeyindeki Amhara bölgesinde Janamora’da meydana gelen toprak kaymasında 1 yaşındaki bebek dahil aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiyopya’nın Amhara bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiyopya’nın kuzeyindeki Amhara bölgesinde Janamora’da meydana gelen toprak kaymasında 1 yaşındaki bebek dahil aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Amhara bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasının dün meydana geldiği ve bölgede büyük maddi hasara yol açtığı ifade edildi. Açıklamada, olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Etiyopya’da Temmuz ayında başlayan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden alıyor.

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