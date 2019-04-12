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Etiyopya'da üst düzey 59 yetkili yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:00 | Son Güncelleme

Etiyopya'da üst düzey 59 yetkili yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da üst düzey yetkili 59 kişinin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcı Berhanu Tsegaye, gazetecilere yaptığı açıklamada, Etiyopya Alımlar ve Mülkiyet İmhası, Uyuşturucu Ajansı, Etiyopya Ticaret İşleri Şirketi ve Etiyopya Su İşleri İnşaat Birimlerine yolsuzluk suçlaması nedeniyle çeşitli operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Tsegaye, 3 aydır devam eden soruşturmaların ardından çeşitli devlet birimlerinde görevli üst düzey 59 yetkilinin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını kaydetti.

Başsavcı Tsegaye, gözaltına alınanların 37 milyar dolarlık kamu fonunu zimmetlerine geçirmekle suçlandığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Yolsuzluk Operasyonu

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