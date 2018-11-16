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Etiyopya'da yerlerinden edilenlere TİKA'dan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

Etiyopya'da yerlerinden edilenlere TİKA'dan yardım

ADDIS ABABA AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Etiyopya'daki yerlerinden edilmiş insanlara 18 bin battaniye dağıtıldı.

Etiyopya'nın Somali eyaletinin Jijiga bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı mülteci kampında yapılan dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin bölgede yardımlarının devam edeceğine dikkati çekti.

Büyükelçi Ulusoy, battaniyelerin Etiyopya'da üretimde bulunan bir Türk şirketince yapıldığını, bu bakımdan özel sektör ve devlet iş birliğinin bir göstergesi olduğunun anlattı.

Ulusoy, Somali halkı tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandıklarını vurgulayarak, "Hükümetimizden de daha fazla yardım istiyorlar, bu talepleri değerlendireceğiz ve buradaki yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

TİKA Etiyopya koordinatörü Mehmet Ali Yetiş de bu ilk adımın devam edecek yardımların başlangıcı olduğunu söyleyerek, "İhtiyaç sahibi insanlara ve bölgeye yardım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya tika

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