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Etiyopya’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçurumdan düştü: 24 ölü

31.01.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Etiyopya’nın Amhara eyaletinde bir yolcu otobüsünün 200 metrelik uçurumdan aşağıya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 24 kişi hayatını kaybetti.Etiyopya’nın Amhara eyaletinde bir yolcu otobüsü 200 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.

Etiyopya’nın Amhara eyaletinde bir yolcu otobüsünün 200 metrelik uçurumdan aşağıya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya’nın Amhara eyaletinde bir yolcu otobüsü 200 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Kazada ilk belirlemelere göre en az 24 kişi hayatını kaybetti. Etiyopya Güney Gonder Polis Departmanı Baş Trafik Polis Müfettişi Gashaw Alehegn yaptığı açıklamada, Amhara eyaletinde seyir halindeyken yoldan çıkan yolcu otobüsünün 200 metrelik uçurumdan aşağıya düştüğünü belirtti. Polis Müfettişi Alehegn, ilk belirlemelere göre kazada en az 24 yolcunun hayatını kaybettiğini, diğer yolcuların ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.
Güvenlik güçleri, yaşanan kazanın ardından olay hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.
Hasarlı otoyollar, dikkatsiz sürücüler, kusurlu ehliyet sistemi ve güvenlik kurallarının doğru şekilde uygulanmaması nedeniyle Etiyopya’da ölümcül trafik kazaları sıkça yaşanıyor.

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