HABER

Etiyopya'da yolcu uçağının düşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Bu zor zamanında dost ve kardeş Etiyopya hükümeti ve halkının kederini paylaşıyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının, Addis Ababa yakınlarında düşmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Şentop, mesajında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte sabah saatlerinde düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Elim kazada vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediğini ileten Şentop, "Bu zor zamanında dost ve kardeş Etiyopya hükümeti ve halkının kederini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyorlarMHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyorlar
MHP’li Yalçın: Beka meselesi MHP ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatıldıMHP’li Yalçın: Beka meselesi MHP ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya'da yolcu uçağının düşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.