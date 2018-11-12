Etiyopya'da yolsuzlukla mücadele

ADDIS ABABA (AA) - Etiyopya'da istihbarat servisinde görevli 63 asker, yolsuzluk ve insan hakları ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı.

Başsavcı Berhanu Tsegaye, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 5 aydır devam eden soruşturmaların ardından 63 askerin yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Tsegaye, 36 kişinin insan hakları ihlalleri, 27 kişinin de 2 milyar dolarlık kamu fonunu zimmete geçirmekle suçlandığını aktardı.

