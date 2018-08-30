Etiyopya'da Zafer Bayramı kutlamaları

ADDİS ABABA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nün 96. yıl dönümü, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kutlamaya Türk vatandaşlarının yanı sıra Addis Ababa’daki temsilcilikleri bulunan ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri katıldı.

İki ülkenin ulusal marşının çalışmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir zafer kazanıldığını ve bu zaferden bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyet’nin kurulduğunu hatırlattı.

Addis Ababa Büyükelçiliğinin Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan ilk Sahra Altı büyükelçilik olduğunu hatırlatan Ulusoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajını okudu.

Misafirlere ayrıca Türk savunma sanayi ürünlerine ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntüler izletildi.

