Etiyopya'da Zafer Bayramı kutlamaları

ADDİS ABABA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nün 96. yıl dönümü, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Kutlamaya Türk vatandaşlarının yanı sıra Addis Ababa’daki temsilcilikleri bulunan ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri katıldı.
İki ülkenin ulusal marşının çalışmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir zafer kazanıldığını ve bu zaferden bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyet’nin kurulduğunu hatırlattı.
Addis Ababa Büyükelçiliğinin Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan ilk Sahra Altı büyükelçilik olduğunu hatırlatan Ulusoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajını okudu.
Misafirlere ayrıca Türk savunma sanayi ürünlerine ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntüler izletildi.
Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması
Ruslar ve Türkler yeni galaksiler peşinde
Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama