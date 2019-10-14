Etiyopya'daki asırlık Osmanlı konsolosluk binası kültür merkezi oldu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Harar şehrindeki asırlık Osmanlı konsolosluk binası restorasyon sonrası Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından kültür merkezi olarak hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından metruk halde teslim alınan ve restorasyonla yepyeni bir görünüme kavuşturulan bina TMV çatısı altında kültür merkezi olarak halkın hizmetine sunuldu.

Kültür merkezinin açılışını Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ve Harar Eyaleti Başkanı Ordin Bedri yaptı.

Açılış törenine bölgede halen Harar'da yaşamayı sürdüren Osmanlı döneminden kalma Türk kökenli aileler de katıldı.

AA muhabirine açılış sonrası açıklamada bulunan Büyükelçi Yaprak Alp, bu binanın Etiyopya'daki ilk diplomatik misyon olması nedeniyle Türkiye açısından büyük öneme haiz olduğunu ifade etti.

Türkçenin öğretileceği ve mesleki eğitim çalışmalarının yapılacağı merkezde kaybolmaya yüz tutan tarihin de kurulacak müzeyle yaşatılacağını söyleyen Alp, "Müzenin bir kısmını Türk kökenli ailelere ayıracağız ve onların geçmişten bugüne hikayelerine yer vereceğiz." dedi.