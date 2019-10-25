Etiyopya'daki gösterilerde 67 kişi öldü

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde son iki gündür devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye ulaştı.

Aktivist ve medya girişimcisi Cevar Muhammed'in, iki hafta önce Nobel Barış Ödülü alan Başbakan Abiy Ahmed'in güdümündeki güvenlik güçlerinin kendisine karşı bir saldırı planladığını öne sürmesi ile başlayan gösterilerde 62 sivil ve altı polis yaşamını yitirdi.

Cevar'ın, kendisi karşı bir saldırı planlandığı iddiası güvenlik güçleri tarafından yalanlanırken, aktivist aynı zamanda gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Nobel ödüllü Başbakan'a karşı yarışabileceğini söyledi.

Seçimlerde Abiy'in karşısına çıkmanın "seçeneklerden birisi" olduğunu belirten Cevar, "Yaklaşan oylamada etkin bir role sahip olmak istiyorum. Bu ne derecede olur bilmiyorum, ancak ülkedeki nüfuzumun olumlu bir katkı sağladığından emin olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Diktatörlüğün öncü işaretlerine başvuruyor"

Başkent Addis Ababa'daki evinden Fransız haber ajansız AFP'ye konuşan aktivist, Başbakan Abiy'in ülkedeki otoriter yönetime geri dönme sinyalleri verdiğini kaydetti.