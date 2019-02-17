HABER

Etiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:01 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de çalıştığı firma tarafından dış ticaret uzmanı olarak Etiyopya'da görevlendirilen, ancak yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle görevini bırakıp kente dönen Ali Urfalıoğlu (30), hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını kazanç kapısına dönüştürdü.

Etiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de çalıştığı firma tarafından dış ticaret uzmanı olarak Etiyopya'da görevlendirilen, ancak yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle görevini bırakıp kente dönen Ali Urfalıoğlu (30), hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını kazanç kapısına dönüştürdü. Urfalıoğlu, ürettiği hediyelik eşyaları satarak geçimini sağlıyor.
Merkez Melikgazi ilçesi Kayseri Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ali Urfalıoğlu, geçen yıl çalıştığı tekstil firması tarafından Etiyopya'da bulunan fabrikada görevlendirildi. Burada 6 ay kalan Urfalıoğlu, yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle görevinden ayrılarak kente geri döndü. İş bulamayan Ali Urfalıoğlu, hobi olarak ağaç oymacılığına başladı. 2 hafta önce kendi iş yerini açan Ali Urfalıoğlu, marangozhanelerden topladığı ağaçları atölyesine getirerek işliyor. Ali Urfalıoğlu, ürettiği hediyelik eşyaları satarak yaşamını sürdürüyor.
'HOBİ OLARAK BAŞLADIĞIM İŞİ MESLEĞİM HALİNE GETİRDİM'
Çam, ardıç, kayın, meşe gibi kuru ağaçların kökleri ve dallarına şekil verip hediyelik eşya ürettiğini belirten Ali Urfalıoğlu, "Hobi olarak başladığım işi mesleğim haline getirdim, mutluyum. Ağaçtan, saz, fotoğraf makinesi, saat, otomobil gibi ürünler yapıyorum. Emek gerektiren bir iş olduğu için uzun sürebiliyor. Dışarıdan yabancı turistler de geliyor ve burada yaptığım ürünleri satın alıyor. Yaptığım işi seviyorum. Atölyemin yan tarafında dükkanı bulunan fotoğrafçı arkadaşım ile beraber sosyal medya hesaplarımızda ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Sosyal medya sayesinde de satışlarımız olmaya başladı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Etiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdiEtiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdiEtiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdiEtiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdi

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Zeybekci, öğrenci evinde menemen yaptıZeybekci, öğrenci evinde menemen yaptı
Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndüCunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.