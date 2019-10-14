Etiyopya’daki Maarif Okulları eğitime başladı

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya’nın doğusundaki Harar şehrinde yer alan okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı.

Anaokulundan liseye kadar farklı branşlarda eğitim veren okulların açılışına velilerin ve yerel bakanların yanı sıra Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ve Harar Eyalet Başkanı Ordin Bedri de katıldı.

Açılış sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Demirli, okulda yaklaşık 550 öğrencinin eğitim alacağını ve okulların daha ilk yılında tam kapasite olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Bu yıl okulda Türkçe derslerinin de verileceğini belirten Demirli, "TMV’ye gösterilen teveccühten ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin de okulların 6 dilde eğitim vereceğini söyleyerek tecrübelerini aktarmak için Türkiye'den ilk yıl için 5 Türk öğretmenin geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 75 bin metrekarelik kampüste yenileme ve tadilat çalışmalarının da bitirildiğini belirten Şahin, başarılı ve yoksul ailelerden sınavla kabul edilen 100 öğrenciye bursla okuma fırsatı verildiğini dile getrdi.

TMV, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "Rainbow Derneği" adı altında işlettiği okulları temmuz ayında teslim almıştı.

FETÖ’nün Harar’da teslim alınan ve Oromiya eyaletinde kapatılan okulunun dışında, biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 5 okulu daha bulunuyor.

