HABER

Etiyopya’daki Maarif Okulları eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Harar'daki okullarda 2019-2020 eğitim döneminde 550 öğrenci eğitim alacak - FETÖ'den devralınan okullarda artık Türkçe dersleri de verilecek

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya’nın doğusundaki Harar şehrinde yer alan okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı.

Anaokulundan liseye kadar farklı branşlarda eğitim veren okulların açılışına velilerin ve yerel bakanların yanı sıra Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ve Harar Eyalet Başkanı Ordin Bedri de katıldı.

Açılış sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Demirli, okulda yaklaşık 550 öğrencinin eğitim alacağını ve okulların daha ilk yılında tam kapasite olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Bu yıl okulda Türkçe derslerinin de verileceğini belirten Demirli, "TMV’ye gösterilen teveccühten ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin de okulların 6 dilde eğitim vereceğini söyleyerek tecrübelerini aktarmak için Türkiye'den ilk yıl için 5 Türk öğretmenin geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 75 bin metrekarelik kampüste yenileme ve tadilat çalışmalarının da bitirildiğini belirten Şahin, başarılı ve yoksul ailelerden sınavla kabul edilen 100 öğrenciye bursla okuma fırsatı verildiğini dile getrdi.

TMV, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "Rainbow Derneği" adı altında işlettiği okulları temmuz ayında teslim almıştı.

FETÖ’nün Harar’da teslim alınan ve Oromiya eyaletinde kapatılan okulunun dışında, biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 5 okulu daha bulunuyor.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlarHarekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar
Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçtiAğır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Maarif Okulları

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.