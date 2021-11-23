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  4. Etiyopya'daki Türk Vatandaşlarına ‘Ülkeden Ayrılın’ Çağrısı

Etiyopya'daki Türk Vatandaşlarına ‘Ülkeden Ayrılın’ Çağrısı

23.11.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiği’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Etiyopya’nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler nedeniyle bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edildi

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiği’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Etiyopya’nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler nedeniyle bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edildi.

Twitter mesajında Büyükelçilik'in irtibat bilgileri paylaşıldı.

Kasım ayı başında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nde tırmanan çatışmaların endişeyle takip edildiği belirtilmişti.

Söz konusu açıklamada, “Ülkede şiddetin biran evvel son bulması ve barış ve istikrarın tesisi için acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor, tarafları diyaloga davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz” denilmişti.

Türkiye’nin Etiyopya'daki tüm etnik gruplarla tarihi ve kültürel bağlara dayanan dostane ilişkileri bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye’nin, çatışmaların başından beri Tigray bölgesi dahil, Etiyopya’ya yaptığı insani yardımlarını sürdüreceği belirtilmişti.

Açıklamada, “Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir”ifadesine yer verilmişti.

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Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye ettiTürkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti
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