"Etiyopya'daki uçak kazasında pilotlar kontrolü sağlayamadı"

Karakutudan elde edilen verilerin kalkıştan kısa süre sonra uçağın kontrolünün kaybedildiğini gösterdiğini ifade eden Moges, "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı. Uçuşu yapan mürettebat tüm yeterli eğitim ve donanıma sahipti." dedi.

Bu tip uçaklarda yer alan "Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi"ni (MCAS) doğrudan sorumlu göstermeyen ve bu sistem hakkında yorum yapmayan Moges, "Boeing bu tip uçaklarda bulunan kontrol edilebilirlik sistemini yeniden gözden geçirmeli." ifadesini kullandı.

Moges, kazayı yürüten soruşturma ekibinde üreticilerin yanı sıra Fransa ve Avrupa'dan da çok sayıda uzmanın bulunduğuna dikkati çekerek, ön rapora soruşturma ekibinde bulunan hiçbir uzmanın karşı çıkmadığını ve sonuçları kabul ettiğini söyledi.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.