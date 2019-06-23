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Etiyopya'daki yerel hükümete darbe girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 00:57 | Son Güncelleme

Amhara'da silahlı bir grup yerel hükümeti devirmeye çalıştı. Hükümet yetkilileri ise darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı - Başkent Addis Ababa'da geniş güvenlik önlemleri alınırken, ülke genelinde internet bağlantısı kesildi DETAYLAR EKLENDİ

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

Etiyopya Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Amhara'da yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminin bastırıldığını söyledi.

Dün Türkiye saatiyle 19.00 sularında başlayan darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 5 saat geçtikten sonra ülkedeki tüm internet bağlantısı kesilerek, kablolu ve mobil internete erişim kapatıldı.

Başbakan Abiy Ahmed de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, anayasaya aykırı olan darbe girişimini kınadığını ve kalkışmanın bölgedeki barışa zarar vermeyi amaçladığını ifade etti.

AA muhabirinin yerel halktan edindiği bilgiye göre, eyaletin başkenti Bahirdar'daki silah sesleri kesilmesine rağmen gerginlik sürüyor.

Yerel halk, federal ordu mensuplarının caddelerde olduğunu ve halkın evlerine çekildiğini aktardı.

Darbe girişimin arkasında kimlerin olduğu ve şehri şu anda kimin kontrol ettiği ise henüz netlik kazanmadı.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise çıkan çatışmada aralarında bazı yerel yöneticilerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtildi.

- Addis Ababa'da güvenlik had safhada

Darbe girişimi sonrasında başkent Addis Ababa'daki güvenlik önlemleri ve araç kontrolleri de artırıldı.

Addis Ababa Şehir Yönetimi, kentteki kamuya açık alanlarda tüm toplantı ve buluşmaları yasakladı.

Ayrıca, başkentte Bole Uluslararası Havalimanı'na giden kara yolunda kontrol noktası kurulduğu ve görev başında olmayan ordu mensuplarının birliklerine çağrıldığı öğrenildi.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını ise Amharalar oluşturuyor.

Son dönemde etnik milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların artış gösterdiği ülkenin farklı eyaletlerinde çok sayıda silahlı milis grup bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe Etiyopya

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