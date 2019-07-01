Etiyopya'daki yerel yönetimi ele geçirme girişimi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin Amhara eyaletinde yerel yönetimi ele geçirme girişimine ilişkin "Hükümet affından yararlanan kişilerden bu tarz tehditler geleceğini hiç düşünmemiştik." dedi.

Ahmed, 2018/2019 bütçe yılına ilişkin mecliste yaptığı konuşmada ülkede son dönemde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amhara eyaletinde 22 Haziran'da yaşanan darbe girişimi hakkında konuşan Ahmed, "Ulusal uzlaşının sağlanabilmesi için hükümetin sunduğu aftan yararlanan kişilerden bu tarz tehditler geleceğini hiç düşünmemiştik." ifadelerini kullandı.

Reform çabalarının tüm ülke genelinde devam etmesine rağmen terör, aşırıcılık, insan kaçakçılığı, ekonomik sabotaj, organize suçlar ve yolsuzluğun halen sürdüğünü hatırlatan Ahmed, hukukun üstünlüğünün sağlanması için terör şüphelisi 48, yolsuzluğa karışan 799, insan kaçakçılığı yapan 52 ve ekonomik sabotaj girişiminde bulunan 34 kişinin yakalandığını söyledi.

Ahmed, "Ülkenin farklı bölgelerinde etnik çatışma ve kargaşayı körükleyenlere karşı sabrımız tükendi. Gerekli önlemler alınacak." diye konuştu.