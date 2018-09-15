Etiyopya'dan Eş-Şebab'a hava saldırısı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Hava Kuvvetleri'nin, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında yaklaşık 70 örgüt mensubunun öldüğü bildirildi.

Etiyopya'nın yarı resmi yayın organı FANA'nın haberine göre, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) altında görev yapan Etiyopya birliklerine saldırı planı yapan Eş-Şebab grubu vuruldu.

Hava saldırısında yaklaşık 70 örgüt üyesi öldürüldü, silah yüklü iki araç imha edildi.

Etiyopya Hava Kuvvetlerinden Tuğgeneral Yilma Merdassa, operasyonun başarıya ulaştığını açıkladı.

Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren AMISOM birliklerinin bünyesinde 20 bine yakın asker görev yapıyor.

