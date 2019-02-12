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Etiyopya’dan geldi, Bursa’da sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Etiyopyalı Faez Yusuf Sherif, beynindeki damar yumağı rahatsızlığından Bursa’da geçirdiği başarılı bir operasyonla kurtuldu.Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da yaşayan 34 yaşındaki Faez Yusuf Sherif, 4 sene önce elektrik çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Etiyopya’dan geldi, Bursa’da sağlığına kavuştu

Etiyopyalı Faez Yusuf Sherif, beynindeki damar yumağı rahatsızlığından Bursa’da geçirdiği başarılı bir operasyonla kurtuldu.
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da yaşayan 34 yaşındaki Faez Yusuf Sherif, 4 sene önce elektrik çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Daha sonra sol tarafında kuvvetsizlik ortaya çıkınca kontrole giden Faez Yusuf Sherif’in beyninde damar yumağı olduğu ortaya çıktı. Ülkesinde tedavi imkanı bulunmayan Faez, araştırmaları sonrası Türkiye’ye geldi.
Yaptığı araştırmalar sonucu Medicana Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Seçkin’e tedavi olan Faez Yusuf Sherif, kısa sürede sağlığına kavuştu. Birkaç aşamada tedavi uyguladıklarını belirten Seçkin, “İlk önce Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Erdoğan tarafından anjiyografiyle beynindeki damar yumaklaşmasının yapısını çözdük. Daha sonra damar yumağı özel ajanlar yardımıyla dolduruldu. Daha sonra cerrahi ile kalan kısmını hallettik. Şu anda bir sıkıntısı yok. Daha sonra tekrarlama olanağı da çok düşük. Ancak tekrar kontrollerinin sağlanması gerekiyor” dedi.
Kendi ülkesinde tedavi olma şansı olmadığı için Faez’in Türkiye’yi seçtiğini ifade eden Doç. Dr. Hakan Seçkin, "Hasta bizi araştırmaları sonucu bulmuş. Bu Türkiye’de giderek yaygın olarak yapılan bir ameliyattır. Bahsettiğimiz hastalık da toplardamarlar ile atardamarlar arasında olmaması gereken bağlantı sonucu ortaya çıkıyor. Başka yerlerden kan çalıp kansız bırakarak veya nöbet geçirerek ortaya çıkıyor. Eskiden çok az yüz güldürücü sonuçlar alınıyordu. Artık başarılı bir tedaviyle ileri dönük sorunları ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.
Hastalığın tedavisini uzun süredir araştırdığını ifade eden Faez Yusuf Sherif ise, “Araştırdığımda Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Seçkin’in bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini gördüm. Medicana Bursa Hastanesi’yle iletişime geçtim. Beni buraya davet edip, bu ameliyatı olmama vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etiyopya’dan geldi, Bursa’da sağlığına kavuştu

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