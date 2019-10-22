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Etiyopya'dan Mısır'a "kendimizi savunabiliriz" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed: - "Mısırlı kardeşlerimizden gelen askeri tehdide ve onların asılsız korkularına bakmaksızın barajın inşasına devam edeceğiz. Kendimizi savunacak yeterliliğe sahibiz ama savaş bir çözüm değil"

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bölge ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı projesini hiç kimsenin durduramayacağını belirterek, "Kendimizi savunacak yeterliliğe sahibiz ama savaş bir çözüm değil." dedi.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Ahmed, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı’na ilişkin başlatılan ancak ay başında tıkanan görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Afrika’nın en büyüğü olacak barajın inşasını hiçbir gücün durduramayacağını ifade eden Ahmed, "Mısırlı kardeşlerimizden gelen askeri tehdide ve onların asılsız korkularına bakmaksızın barajın inşasına devam edeceğiz. Kendimizi savunacak yeterliliğe sahibiz ama savaş bir çözüm değil." dedi.

Etiyopya'nın Mısır ve Sudan'a zarar vermekle hiçbir çıkar elde edemeyeceğini belirten Ahmed, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'yle yarın başlayacak Rusya-Afrika Zirvesi sırasında bir araya geleceğini aktardı.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı yetkililer arasında başlayan görüşmeler ay başında Mısır’ın ara bulucu talebi üzerine sekteye uğramıştı.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ediyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı ile enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Hedasi Barajı mısır

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