Etiyopya'dan reformlarda kararlılık mesajı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya hükümeti, yerel yönetime yönelik darbe girişimi ve suikastların ülkedeki reform sürecini durduramayacağı mesajı verdi.

Başbakanlık Basın Sekreteri Billene Seyoum, başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, 22 Haziran'da yaşananlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Amhara'daki yerel hükümete yönelik darbe girişimi ve suikastlara ilişkin özel soruşturma ekibi kurulduğunu belirten Seyoum, üst düzey güvenlik görevlilerinden oluşan ekibin 22 Haziran'da yaşananlara ilişkin detaylı araştırma yürüttüğünü aktardı. Seyoum, "Bu hadise hükümetin reform kararlılığını sona erdiremeyecek. Etiyopya'da statükonun değişmesinden etkilenen kişiler var ve bu kişiler yarattıkları korku ve yıkımla kolay yoldan güce ulaşmak istiyor." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Tümgeneral Gezae Aberra'nın suikasta uğramasına ilişkin Addis Ababa'da 43 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Seyoum, Amhara'daki gözaltı sayısının ise 212 olduğunu dile getirdi.

Basın Sekreteri Seyoum ayrıca suikastı yapan ve kimliği Mesafint Tigabu olarak açıklanan kişinin canlı olarak ele geçirildiğini aktardı.