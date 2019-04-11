Etiyopya'dan Sudan açıklaması

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Sudan'daki siyasi gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Sudan halkının bu zor zamanların üstesinden geleceğine olan inancını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "kardeş ülke" Sudan'daki gelişmelerin yakından izlendiğinin altı çizilerek, "Etiyopya, Sudan halkının bu zor zamanların üstesinden geleceğine olan güvenini beyan etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya'nın, Sudan'ın egemenlik ve bağımsızlığına bütünüyle saygı duyduğuna işaret edilen açıklamada, "Sudan'daki tüm siyasi tarafların mevcut soruna barışçıl çözüm bulmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Etiyopya, Sudan halkının isteklerini anlamakta, saygı duymakta ve onlarla birlikte durmaktadır." mesajı paylaşıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

