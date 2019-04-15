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Etiyopya’dan Sudanlı protestoculara destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya’nın Sudanlı protestocuları desteklediği bildirildi.Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ofisinden yapılan açıklamada, Sudan’da meydana gelen siyasi gelişmelere tepki gösterilerek, Etiyopya’nın Sudanlı protestocuların yanında olduğu bildirildi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya’nın Sudanlı protestocuları desteklediği bildirildi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ofisinden yapılan açıklamada, Sudan’da meydana gelen siyasi gelişmelere tepki gösterilerek, Etiyopya’nın Sudanlı protestocuların yanında olduğu bildirildi. Sudan’da Ömer El-Beşir’in ordu tarafından yapılan darbe ile görevden alınmasından bir hafta sonra yapılan açıklamada, protestoculara örgütlü ve düzenli kaldıkları ve dirençli davrandıkları için övgülerde bulunuldu. Açıklamada, "Taleplerinizi sorumlu bir şekilde dile getirme çabalarınız, güçlendirilmiş ve demokratik bir Sudan için isteklerinizin bir yansımasıdır" ifadeleri yer aldı.

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