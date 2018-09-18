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Etiyopyalı bin Falaşa Yahudisine İsrail'e göç izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 03:28 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bin Etiyopyalı Yahudi'nin İsrail'e göç etmesine izin verdi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Etiyopya asıllı bin Falaşa Yahudisinin İsrail'e göç etmesine izin verdiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesindeki habere göre Netanyahu, Etiyopyalı Yahudileri İsrail toplumuna entegre etmekle ilgili bir bakanlar komitesi toplantısında, aile fertleri İsrail'de yaşayan bin Etiyopyalı Yahudi'nin göç etmesine izin verdiklerini açıkladı.

Falaşaların ne zaman ülkeye getirileceğine dair bilgi vermeyen Netanyahu, Etiyopyalı Yahudilere yönelik ırkçılık tezahürleriyle mücadele edeceklerini kaydetti.

İsrail'deki Falaşa Yahudilerinin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı bir şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. Falaşalar geçen yıllarda, İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail'de 1950'de kabul edilen "Dönüş Yasası", dünya üzerindeki her Yahudi'ye İsrail'e göç edip vatandaş olma hakkı vermesine rağmen Falaşalar bu düzenlemeden yararlanamamıştı. 2012 ve 2013'te "Yemame Kanatları" operasyonuyla 5 bin Falaşa Etiyopya'dan İsrail'e getirilmişti. 2015'te de İsrail hükümeti "aile fertlerini bir araya toplama" adı altında 9 bin Etiyopyalı Yahudi'nin İsrail'e göç etmesine izin vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Falaşa Yahudisi

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